蔡英文接見尼加拉瓜新駐台大使　自稱代表「中華民國台灣政府」

台灣總統蔡英文10月26日在台灣總統府接受尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）呈遞到任國書。 蔡英文說，李蜜娜過去曾是台灣獎學金的受獎生，對李蜜娜成為尼國駐台大使感到「與有榮焉」。她並自稱代表「中華民國台灣政府」及人民，向李蜜娜表達最誠摯的祝賀。

蔡英文說，李蜜娜是台尼兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強推手，讓各項合作計畫有更豐碩的成果。（台灣總統府）

尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜曾為台灣獎學金生，2018年畢業於銘傳大學國際企業系，2019年10月派駐尼國常駐聯合國日內瓦分部代表團參事，2020年1月抵台擔任駐台公使。由於年紀輕、外型亮眼，李蜜娜接任尼國駐台大使，在台灣引起一陣討論。

蔡英文接受李蜜娜的到任國書後致詞表示，很高興看到李蜜娜稱「台灣是第二個家」，台灣推動台灣獎學金計畫，就是希望友邦的年輕一代能夠到台灣學習，更認識台灣，不僅成為友邦的重要人才，也能作為雙邊交流的橋樑，讓彼此的關係越來越密切。李蜜娜是台尼兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強推手，讓各項合作計畫有更豐碩的成果。

蔡英文指，2020年雖然受到疫情的挑戰，但台灣跟尼加拉瓜兩國交流還是很密切。她說，台灣跟夥伴的夥伴關係，就是這樣一步一步的累積，她也要借這個機會，感謝尼加拉瓜在這次的聯合國大會上為台灣仗義執言，期待未來「兩國繼續在國際相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙邊發展。」

李蜜娜說，身為台灣獎學金的前受獎生，她正是兩國長期以來關係友好所孕育出來的成果。（台灣總統府）

李蜜娜致詞時指出，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）於蔡英文2017年訪問尼國時表示，「蔡總統閣下有如姊妹，而台灣對尼加拉瓜而言，不僅僅是合作伙伴，更是摯友」，尼加拉瓜擁有蔡英文和台灣人民的温情及關懷，是莫大的福氣，因為台灣總是在第一線提供尼國家庭最堅定的支持及最即時的協助。

李蜜娜說，身為台灣獎學金的前受獎生，她正是兩國長期以來關係友好所孕育出來的成果，身為尼加拉瓜駐台大使，她一定會努力不懈，協助兩國國運更加繁榮昌盛。李蜜娜也用中文說「謝謝蔡總統，謝謝台灣」。