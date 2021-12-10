尼加拉瓜與中華人民共和國復交　宣布台灣是中國不可分割的領土

12月10日，中國同中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。

尼加拉瓜宣布與中華民國（台灣）斷交，並承認世上只有一個中國，中華人民共和國是唯一代表中國的合法政權，台灣是中國不可分割的領土。



台灣外交部對有關決定表示痛心和遺憾，即時全面停止雙邊合作及援助計劃，撤離大使館及技術團人員，其後發表聲明，批評尼加拉瓜片面終止對台關係，並指台灣長期與尼加拉瓜共同推動有益民生的合作，協助對方的整體發展，成果與貢獻有目共睹。台灣同時重申，身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，所以將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

台灣總統蔡英文早前才接見尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino），當時蔡英文指，2020年雖然受到疫情的挑戰，但台灣跟尼加拉瓜兩國交流還是很密切，並期待未來雙方繼續在國際相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙邊發展。李蜜娜表示，蔡英文2017年訪問尼加拉瓜時，總統奧爾特加（Daniel Ortega）形容對方有如姊妹，而台灣對尼加拉瓜而言，不僅僅是合作伙伴，更是摯友。

當地時間12月9日，尼加拉瓜宣布承認世上只有一個中國，中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府，台灣是中國不可分割的領土。（尼加拉瓜外交部）

今次是尼加拉瓜第二次與中華人民共和國建交。自中華民國1911年成立，及至後來兩岸分裂，尼加拉瓜長期承認中華民國為中國的合法代表。1985年12月7日，尼加拉瓜首度與中華民國（台灣）斷交，與中華人民共和國建立外交關係，彼時亦是由奧爾特加執政。1990年，奧爾特加競選落敗而卸任，繼任的查莫羅（Violeta Barrios Torres de Chamorro）政府於1990年11月6日宣佈與中華民國建交，中華人民共和國因此在3日後與之斷交。奧爾特加於2007年重新擔任總統至今，兩岸立場長期曖昧，外界對此次中尼復交已有預期。