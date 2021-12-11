洪都拉斯總統幕僚稱研承認中國　美國官員稱華府擬大增經援作抗衡

尼加拉瓜（Nicaragua）12月9日宣布再與中華民國（台灣）斷交，並恢復與中華人民共和國（中國）的外交關係後，洪都拉斯（Honduras）動向備受關注，它雖在10日稱新政府會繼續保持與台外交關係，但總統幕僚稱正在研究與中國建議的可能。



洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）上台在即，兩名過渡團隊成員向路透社稱，新政府的對台關係暫時不變，但其中一名幕僚則提到，該國正研究將來與中國建交的可能，形容中國是一個新列強。

卡斯特羅曾表示當選後考慮與台灣斷交，改為與中國建立關係，不過她的幕僚12月2日向路透社稱，新政府會繼續與台灣保持外交關係。他稱：「只要我們和美國關係好，我們就不需要和中國建立關係。」

納斯魯拉（Salvador Nasralla）拉向路透社稱：「（洪都拉斯）與中國沒有關係，（該國）與台灣的關係仍在繼續。」他強調：「我們的貿易夥伴，我們的親密盟友，我們的歷史上的盟友是美國。我們不想與美國有衝突，美國是我們的主要貿易夥伴。」

美國政府高級官員12月10日告訴英國路透社，美國不確定洪都拉斯是否會跟進尼加拉瓜與中華民國斷交、轉與中華人民共和國建交，但華府準備好對洪都拉斯新政府「大增」經濟援助。

官員稱，美國在提供更多經援方面持開放態度，以作為展示出對該國來說，與美維持關係，比與中國建交有利。

這名官員稱，華府可在洪國大幅增加投放資源、有些將以發展資源的方式提供，此外台灣、日本及韓國亦可協助洪都拉斯的私營部門的增長。