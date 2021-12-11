路透社：中國將放棄一些發展中國家享有的WTO優惠待遇

中國駐世界貿易組織（WTO）大使李成鋼12月10日稱，中國在WTO仍將是一個「發展中」國家，但將放棄一些針對發展中國家的優惠待遇，這對其貿易夥伴來說是個重大轉變。



據路透社報道，作為世界第二大經濟體，中國本周慶祝加入世貿組織20周年。在加入世貿組織20年期間，中國取得了顯著的經濟增長，這在很大程度上要歸功於其對全球貿易的參與。

李成鋼在接受路透採訪時表示，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個發展中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求剝離。

「我們不會要求特殊與差別待遇（SDT）的空白支票。我們將仔細評估我們的需求。」李成鋼說，在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。

他拒絕透露，根據世貿組織規則，中國將在何時、在何種條件下完全放棄將自己視為發展中國家。

包括美國、澳洲和日本在內的世貿組織成員在10月份的一次貿易評估中對中國提出了其他批評，指出中國對國有企業提供補貼，並說這些補貼違反了中國2001年加入世貿組織的條件。

但曾參與中國長達15年的入世談判的李成鋼為中國辯護稱，在降低關稅稅率和開放服務業等方面，它已經超越了一些入世標準。

「我們將對批評保持開放的態度，但批評應該是合理的，應該是建設性的，」他表示。