北京冬奧｜日媒 : 日本傳傾向不派高級官員出席

日媒11月12日稱，日本傾向不派高官出席2022年2月4日舉行的北京冬季奧運會。



日本《讀賣新聞》稱日本中央政府正朝着不派出閣員級官員出席的方向進行協調，擬只讓東京奧組委主席橋本聖子出席。預計日本在12月內會有最終決定。

此前立陶宛、美國及澳洲及加拿大等已跟進。它們以人權議題為由，對北京冬奧實行外交抵制。新西蘭則以疫情為由做出同類安排。

在數國對官方派員出席北京冬奧表態前，中國外交部發言人趙立堅11月25日稱，中方已全力支持日本舉辦東京奧運會，日方應有基本信義。

北京冬奧：圖為2021年9月25日，中國北京國際科技產業博覽會會場展示的北京冬奧標誌。（AP）

日本共同網7日稱，日本外務省相關人士曾提出，以體育廳長官室伏廣治和日本奧委會（JOC）主席山下泰裕，作為日方代表的人選。

共同網當時稱，日本政府內部有了共識，即應當顧及對華強硬的美國。此外內部對派閣員出席的消極意見很多，有人稱倘閣員出席，會發出不好的訊息。還有到時國會有審議2022年度預算案之類的工作。有人認為，從日程上看來，閣員難以赴華出席北京冬奧。