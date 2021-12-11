北京冬奧｜日媒 : 日本傳傾向不派高級官員出席

日媒11月12日稱，日本傾向不派高官出席2022年2月4日舉行的北京冬季奧運會。
日本《讀賣新聞》稱日本中央政府正朝着不派出閣員級官員出席的方向進行協調，擬只讓東京奧組委主席橋本聖子出席。預計日本在12月內會有最終決定。
此前立陶宛、美國及澳洲及加拿大等已跟進。它們以人權議題為由，對北京冬奧實行外交抵制。新西蘭則以疫情為由做出同類安排。
在數國對官方派員出席北京冬奧表態前，中國外交部發言人趙立堅11月25日稱，中方已全力支持日本舉辦東京奧運會，日方應有基本信義。
日本共同網7日稱，日本外務省相關人士曾提出，以體育廳長官室伏廣治和日本奧委會（JOC）主席山下泰裕，作為日方代表的人選。
日媒：日本考慮派體育組織幹部出席北京冬奧 不派閣員聯合國秘書長確認出席北京冬奧 中國歡迎中國外交部：已有不少國家元首和政府首腦註冊出席北京冬奧英國不派部長和其他官員出席北京冬奧 約翰遜：實際上外交抵制
共同網當時稱，日本政府內部有了共識，即應當顧及對華強硬的美國。此外內部對派閣員出席的消極意見很多，有人稱倘閣員出席，會發出不好的訊息。還有到時國會有審議2022年度預算案之類的工作。有人認為，從日程上看來，閣員難以赴華出席北京冬奧。