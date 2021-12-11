不滿美國推電動車稅務優惠方案　加拿大威脅將實施懲罰式關稅

加媒12月10日報道，加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）與國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）向美國參議院領袖發信指，若然美國通過鼓勵美國製造的電動車生產和銷售稅務優惠方案，加拿大將反擊對美方實施關稅。



加拿大廣播公司（CBC）報道，方慧蘭與伍鳳儀向美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）等人發信，表達對美國擬推動新方案的深切關注。

信件形容新方案等同對在加拿大組裝的電動車徵收34%關稅，是對加拿大汽車業的明顯威脅，破壞《美墨加協定》（USMCA）。

信件內容又指，若然美方堅持推行方案，加拿大將沒有選擇，被迫作出回應，啟動《美墨加協定》的解決爭議程序，並會對美國出口實施關稅，將影響美國汽車業及其他數個行業的工人。

按照美國擬推行的方案，在美國生產的合資格電動車可取得最多1.25萬美元的稅務寬免優惠。