加拿大釋放「液態黃金」戰略儲備 ——「不會沒楓糖漿吃！」

楓樹毫無疑問是加拿大的國家寶藏，這不僅可從秋季各個城市街頭的滿目楓紅、國旗上的楓葉得到印證，更從加拿大盛產的「液態黃金」——楓糖漿得以體現。但這個國寶卻因開春的氣候變化而低產，陷入短缺，以至於加拿大楓糖漿商會不得不動用戰略儲備來平衡供需。



據「魁北克楓糖漿商會」（ Quebec Maple Syrup Producers,QMSP），今年全球共產出9.3噸楓糖漿，當中有6噸來自加拿大的魁北克省（Quebec）。去年，魁北克的楓糖漿產量則佔全球的73%。

但商會表示，由於開春氣溫偏高、糖漿收穫期較往年短暫，加上疫情之下糖漿的需求上漲，造成了如此重要的經濟資源的短缺。

楓糖漿的採集依賴非常特定的天氣條件。只有在夜晚氣溫低於零度、白天高於零度時，農夫才可從楓樹中採集樹液——「因為樹上存在壓力，這才讓樹液得以流動」，美國新罕布殊爾大學（University Of New Hampshire）的林業教授Matt Chagnon曾在2014年的一段解釋楓糖漿收穫的視頻中說明。此外，通常只有樹齡在30或40歲之間的成熟楓樹，才能採摘糖漿。

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楓糖漿作為天然味劑，越來越多關注保健及糖尿問題人士以之替代精製糖。其內含物質可消炎抗菌、促進消化、美肌等。

不過，氣候暖化正威脅到楓糖漿的產量。彭博社援引商會指，暖春導致楓糖漿今年產量下跌了將近四分之一。

「我們不會沒有楓糖漿吃！」

還沒等到「班戟愛好者」感受到供應不足和價格上漲，商會就緊急釋放了2.2噸楓糖漿儲備來滿足市場的高額需求，約佔商會總儲量的一半。

楓糖漿戰略儲備——是的，就像產油國有石油戰略儲備一樣，加拿大也有楓糖漿戰略儲備。

根據英國新聞網Capx，2019年，一桶楓糖漿的價格達到將近1,900加幣（按目前匯率約合11,700港元），相當於同期一桶原油價格的20倍。去年一桶楓糖漿價格進一步漲到約2,500加幣（約合15,400港元）。楓糖漿獲「液態黃金」的稱號，絕非虛名。出產楓糖漿、有5000萬棵可開採楓樹的魁北克省也因此被譽為楓糖漿界的「沙特阿拉伯」。

2006年，美國緬因州的一名楓糖漿農商Earle Mitchell從一棵楓樹上採集樹液。（Getty）

加拿大政府數據顯示，2016至2020年間，每年楓糖漿及其產品給加拿大創造4.87億加幣（約30億港元）的平均產值。其出口地遍及全球60多個國家，美國作為其最大出口國占其出口量的60%。保證楓糖漿的供應，相當於是「拯救」世界各地民眾的早餐、滿足班戟愛好者的味蕾，其「戰略意義」由此而來。

商會發言人Helene Normandin表示：「這就是為什麼我們建立了這個儲備..... 我們不會沒有楓糖漿吃！」

楓糖漿界的OPEC

但這番說辭僅僅只是表面原因。事實上，商會早在2000年就建立了楓糖漿戰略儲備，作為一個統籌管理楓糖漿農和商家的系統的一部分。商會以向任何希望增加開採量、或開墾新楓樹林的初創企業批核執照的形式來對產量進行把關，其成員（即省內所有製造商）都需要遵循商會所指定的生產限額，一旦違背商會將可能沒收其產品，超額產量便會被納入該戰略儲備中，以備不時之需。

2017年，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與馬雲在多倫多試食楓糖漿。（Reuters）

通過這種方式，商會得以限制產量並確保楓糖漿價格保持在高位。其控價功能則好比石油輸出國組織OPEC。

為了防止明年產量繼續下跌，商會計劃於2022年春天提前開始採集楓糖漿，並額外加採700萬棵楓樹，來提高供應、補充儲備。

不過，要提防的不僅是氣候變化，還有覬覦「液態黃金」的賊。2012年，加拿大曾發生一起史無前例的大規模楓糖漿盜竊案。竊賊從商會的戰略儲備庫，從位於魁北克省、蒙特利爾市東北部的一個小鎮上盜走將近3000噸楓糖漿，價值約為1800萬美元。

倉庫管理者直到2012年7月例行庫存檢查時，發現一個本應裝滿糖漿的桶子變成水後，這才終於發現了這起震驚全國的盜竊案，並在加拿大與美國執法部門聯合搜查後，起獲三分之二被盜糖漿，算是不幸之中的大幸 。