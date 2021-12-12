法國屬地新喀里多尼亞舉行第三次獨立公投

法國南太平洋屬地新喀里多尼亞（New Caledonia）12月12日舉行第三次、也是最後一次獨立公投。



票站在當地時間早上7時開放，下午6時關閉（香港時間下午1時），預料投票結果會在票站關門後的數小時出爐。

支持獨立的政黨聯盟卡納克和社會主義民族解放陣線（Socialist Kanak Liberation Front，暫譯）呼籲原住民卡納克（Kanaks）選民抵制公投，因為他們認為在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，支持獨立的黨派無法舉辦宣傳活動。

《衛報》12月11日稱，政府擔心公投會引發暴力事件，法國在11月派出2,000名軍人、帶着裝甲車和軍事裝備抵達新喀里多尼亞。當地12月12日禁止銷售酒精和零售燃料、以及禁止運送武器。

新喀里多尼亞位於澳洲以東近1,500公里、土地面積接近17個香港。當地2018年和2020年亦曾舉行獨立公投，分別約有57%選民和約53%選民反對獨立。