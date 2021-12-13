普京蘇聯解體時期曾為賺錢做過Uber般叫車司機　是共享經濟先驅？

俄羅斯第一頻道電視台播出《俄羅斯：最新歷史》電影紀錄片的片段中，總統普京（Vladimir Putin）坦承自己在20世紀90年代，做過猶如現今Uber般的私人叫車司機賺外快。



俄新社12月12日報道，普京稱，「蘇聯解體對我而言就像對於大多數公民一樣這是一個悲劇。要知道蘇聯解體是什麼？這是名為蘇聯的俄羅斯歷史的解體。」

普京在電影中還說，1990年的俄羅斯基本上發生了一場國內戰爭，經濟和武裝力量上的局勢很艱難。

普京稱，「那個時候，我不得不開私人出租車賺點外快。談起這個並不愉快，但遺憾的是，我確實這樣做過。」

蘇聯解體時期的舊照片：

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普京將蘇聯解體歸咎於列寧的共產主義意識形態，以及低下的經濟效率。普京還認為蘇聯的解體與波羅的海民族主義情緒的增長沒有任何關係。

此外，普京還暗示俄羅斯的外部敵人參與了蘇聯的解體。普京稱，「誰對此做出貢獻是另一個問題。我認為我們的地緣政治對手不會袖手旁觀。」

俄羅斯報紙網稱，普京對蘇聯解體發表負面評論已經不是第一次。有一次他承認，這是他一生中最重要的事件。普京還曾表示，如果可以的話，他希望防止聯盟解體。