中國外交部介紹「習普會」詳情：事關2022年雙邊關係發展頂層設計

中國外交部發言人華春瑩12月13日宣佈，中國國家主席習近平將於12月15日在北京同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行視像會晤。中國外交部發言人汪文斌介紹詳情。



據中國外交部官方網站12月13日消息顯示，汪文斌應詢介紹，習近平同普京將於12月15日舉行視像會晤，屆時中俄兩國元首將全面總結2021年中俄關係和各領域的合作成果，並對2022年雙邊關係發展作出頂層設計（top‑level design），就共同關心的重大國際和地區問題交換意見。

汪文斌表示，我們期待與相信，這次視像會晤必將進一步增進雙方的高水平互信，有力推動中俄「背靠背」戰略協作和全方位務實合作蓬勃發展，為變亂交織的國際形勢注入更多的穩定性和正能量。關於會晤的具體情況和有關的成果，我們會在會晤後及時發布相關的訊息，請大家保持關注。

在這之前，普京12月7日與美國總統拜登（Joe Biden）進行視像會晤，認為目前俄美雙邊合作不盡如人意，主要表現在兩國外交使團在工作中困難重重，而這一切都是美方一手造成的。拜登則對普京說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨最嚴厲的制裁。

11月16日，中國國家主席習近平與美國總統拜登進行將近4小時的視像會晤，拜登告訴習近平需要「護欄」來防止中美發生「衝突」。習近平強調，中美雙方尊重對方核心利益和重大關切，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。