美國外交抵制北京冬奧　俄羅斯：反對將奧運政治化

美國正式宣布外交抵制北京冬奧會，英法德日加澳新等主要西方國家相繼做出表態，俄羅斯克裏姆林宮發言人做出回應，批評美國「將奧運會政治化」。



據俄羅斯衛星通訊社報道，針對美國正式宣布外交抵制北京冬奧會，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月7日發表評論表示，俄方主張不把政治帶入奧林匹克思想。

佩斯科夫應記者請求就此發表評論時指出：「在奧運會這個問題上，最主要的是不能影響到運動員。你們知道，我方主張不把政治帶入奧運事務和奧林匹克思想。普京（Vladimir Putin）總統總是這樣說的。」

2021年11月30日，俄羅斯總統普京表示，他計劃出席北京冬奧會開幕式。（AP）

佩斯科夫補充道，據俄方理解，美國運動員仍將參加北京冬奧會比賽。

俄羅斯奧委會名譽主席朱可夫（Alexander Zhukov）表示，美國對北京奧運會的外交抵制是又一次利用奧運會達到政治目的的試圖。

朱可夫在接受俄「Match TV」採訪時稱：「這與運動毫無關係，不會影響（北京冬季）奧運會的舉行。美國總是試圖利用奧運會達到某些政治目的，這與奧林匹克精神背道而馳。我相信，即使沒有美國外交官，（北京冬季）奧運會也將成為真正的體育盛事。」

12月6日，美國拜登（Joe Biden）政府正式宣布「外交抵制」北京冬奧會，不會派出美國官方代表團出席。

中國外交部發言人趙立堅在12月7日的例行記者會上對此做出回應稱，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。