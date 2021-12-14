中國食品進口新規2022年生效　歐盟與美國憂慮

中國即將在2022年1月1月開始實施兩項食品進口新規定，一些美歐食品企業擔憂，其產品出口規範恐無法在規定生效前，順利符合中國官方規定，進入中國市場。



據路透社12月14日報道，一位來自歐洲國家的駐北京外交官正協助歐洲的食品生產商應對新措施，「我們將在2022年1月1日之後面臨重大干擾」。

歐盟駐中國代表團農業參贊彭達明（Damien Plan）披露，歐盟2021年已經給中國海關總署發了四封信，要求更明確的規定和更多的實施時間。中國海關總署最新回覆，強調實施適用於2022年1月1日或之後生產的貨物。

中國海關總署表示，新規定是進一步發揮進口食品境外生產企業註冊制度在食品安全源頭治理中的重要作用，優化註冊程序，明確各方責任。為進一步滿足中國消費者對進口食品日益提高的安全要求。（新華社）

一些美國外交官和出口商認為這些規則對海外產品來說是貿易障礙。長期促進美國食品出口的美國西部農業貿易協會（WUSATA）執行董事安德森（Andy Anderson）說：「我們從來沒有遇過中國如此嚴厲的規定，這些規則宛如非關稅貿易壁壘。」

目前，美國酒類產品委員會國際貿易副總裁Robert Maron表示，一些美國酒商已經註冊，但對標籤的相關要求仍不清楚。與之相比，愛爾蘭威士忌製造商還沒有註冊成功。「目前從中國當局得到的消息是，不會有寬限期」。

在這之前，美國、英國、日本、歐盟、澳洲、加拿大和瑞士的外交人員在10月27日向中國海關總署遞交聯名信，希望將上述新規定推遲「至少18個月」。

4月12日，中國海關總署出台兩項新規定，對境外食品生產企業分別提出註冊、檢驗和標籤包裝的新要求，其中要求進口食品的包裝和標籤、標識應當符合中國法律法規和食品安全國家標準、依法應當有中文說明書等等。新規定於2022年1月1日正式生效。