不滿中國將實行食品進口新規　美歐日等7地遞交聯名信要求推遲

中國政府公布兩項食品進口新規定後，引發美歐日7個經濟體的不滿，試圖「組團」向中方施壓，希望將新規定推遲「至少18個月」。



彭博社11月8日拿到的一份文件副本顯示，美國、英國、日本、歐盟、澳洲、加拿大和瑞士的外交人員在10月27日向中國海關總署遞交聯名信，希望將上述新規定推遲「至少18個月」。

報道指，美歐日7地外交人員披露，儘管他們國家的政府分別與中國海關總署進行了「大量接觸」，但仍認為中方出台的新規定在執行情況和具體規定方面「缺乏明確性」。

中國海關總署表示，新規定是進一步發揮進口食品境外生產企業註冊制度在食品安全源頭治理中的重要作用，改善註冊程序，明確各方責任。（新華社）

這些外交人員在信中寫道，擔憂新規定可能會使食品延遲進入中國、「擾亂全球食品供應鏈」，還質疑新規定中的許多要求與受其影響的產品所呈現的風險水平「似乎並不相稱」。

美歐日7地外交人員向中國海關總署建議，中方在執行新規定前應通過世界貿易組織（WTO）和雙邊方式，與貿易伙伴進行進一步討論和磋商，「強烈鼓勵」中方在實現食品安全目標過程中減少對進口食品的限制。

彭博社指出，這封聯名信表明，中國的外國供應商愈來愈感到沮喪，因為他們不知道運往中國的船隻能否成功卸下貨物，一些外國食品製造商和政府還擔心不遵守註冊規則可能會導致高昂、緊急的物流延誤。

在這之前，中國海關總署4月12日出台兩項新規定，對境外食品生產企業分別提出註冊、檢驗和標籤包裝的新要求，其中要求進口食品的包裝和標籤、標識應當符合中國法律法規和食品安全國家標準、依法應當有中文說明書等等。新規定於2022年1月1日正式生效。