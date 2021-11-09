不滿中國將實行食品進口新規　美歐日等7地遞交聯名信要求推遲

中國政府公布兩項食品進口新規定後，引發美歐日7個經濟體的不滿，試圖「組團」向中方施壓，希望將新規定推遲「至少18個月」。
彭博社11月8日拿到的一份文件副本顯示，美國、英國、日本、歐盟、澳洲、加拿大和瑞士的外交人員在10月27日向中國海關總署遞交聯名信，希望將上述新規定推遲「至少18個月」。
報道指，美歐日7地外交人員披露，儘管他們國家的政府分別與中國海關總署進行了「大量接觸」，但仍認為中方出台的新規定在執行情況和具體規定方面「缺乏明確性」。
這些外交人員在信中寫道，擔憂新規定可能會使食品延遲進入中國、「擾亂全球食品供應鏈」，還質疑新規定中的許多要求與受其影響的產品所呈現的風險水平「似乎並不相稱」。
美歐日7地外交人員向中國海關總署建議，中方在執行新規定前應通過世界貿易組織（WTO）和雙邊方式，與貿易伙伴進行進一步討論和磋商，「強烈鼓勵」中方在實現食品安全目標過程中減少對進口食品的限制。
彭博社指出，這封聯名信表明，中國的外國供應商愈來愈感到沮喪，因為他們不知道運往中國的船隻能否成功卸下貨物，一些外國食品製造商和政府還擔心不遵守註冊規則可能會導致高昂、緊急的物流延誤。
在這之前，中國海關總署4月12日出台兩項新規定，對境外食品生產企業分別提出註冊、檢驗和標籤包裝的新要求，其中要求進口食品的包裝和標籤、標識應當符合中國法律法規和食品安全國家標準、依法應當有中文說明書等等。新規定於2022年1月1日正式生效。