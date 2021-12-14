英國發表最新香港半年報告

英國政府12月14日向國會提交第49期《香港半年報告》，當中提到應對《港區國安法》的3項重大舉措，包括專門為英國國民（海外）護照（BNO）持有人而設的入境途徑。報告指，截至9月底，已有8.8萬人透過相關計劃申請簽證。



倫敦政府14日向國會提交最新一期香港半年報告書，匯報2021年1月1日至6月30日的香港情況，亦有述及6月以後的事件。

報告書提到中國和香港政府透過港版國安法和相關制度打擊香港所有反對聲音、新聞媒體及公民社會，以及許多民主派人士被控違反這項法律而遭還押候審。

圖為英國外相卓慧思12月12日在利物浦出席七國集團外長會。（Reuters）

報告稱，英國採取3項重要舉動回應這項新法，除了為BNO持有人推出專門移民方法，還有暫停與香港的引渡條約，以及把針對中國內地的武器禁運措施擴至香港。

內文指，英國開放特別簽供持有BNO的港人和合資格人士到英國居留，並承諾動用4,300萬英鎊公帑協助他們融入當地生活。

英國外相卓慧思（Liz Truss）還在報告中歡迎申請前往英國的人，對政府做出開放新簽證的歷史決定而感到自豪。