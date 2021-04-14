英國撥款助BNO簽證港人適應移民生活　中國稱偽善

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-14 09:31

英國4月8日承諾提供4,300萬英鎊（約4.6億港元），幫助持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人在英求職、物色住屋和學校。中國方面就此回應。

中國駐英國大使館發言人13日稱中英曾就英國國民（海外）護照（BNO）問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。中方稱英方違背自身承諾，單方面改變有關做法，干涉香港事務和中國內政。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已宣布不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

圖為4月21日一隻鴿子在英國倫敦泰晤士河河畔飛翔，對岸是聖保祿大教堂。（AP）

發言人表示，英方多次炒作BNO問題，企圖把一批港人變成二等公民，是偽善的政治操弄，也注定徒勞，敦促英方認清現實和大勢，立即停止政治操弄。

發言人又稱中方也要指出的是，英國不是天堂，它存在嚴重的種族歧視和其他社會問題。中方注意到不少報道指出港人來英後受到歧視、生計窘迫，中國駐英國使館也接到有關領事求助。中方希望英方集中精力解決好自身的問題，不要挑事生非、誤導世人。

外交部駐港特派員公署發言人亦敦促英方放棄殖民舊夢，尊重歷史，認清現實，停止插手香港事務，否則必將進一步損害它在香港的形象和利益。

外交部駐港特派員公署13日亦發稱明稱，敦促英方放棄殖民舊夢，尊重歷史，認清現實，停止插手香港事務，否則必將進一步損害自身在港形象和利益。