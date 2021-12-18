法國「白富美」出戰大選　「推土機」能開進總統府？｜周六人物誌

佩克雷斯（Valérie Pécresse）代表法國共和黨出戰2022年總統選舉，問鼎愛麗舍宮（Elysée Palace）寶座，或成該國首位女總統。被指是政治花瓶的她，能否在明年4月前扭轉這個刻板印象？從她的往績看來，並非完全不可跟現任總統「拗手瓜」。



佩克雷斯1967年生於典型的BCBG（法國俚語Bon Chic, Bon Genre，意指中產上流階級）家庭，父親是經濟學教授，外祖父是著名精神科醫生。她是曾兩次跳級的「學霸」，在名校巴黎高等商學院（HEC）和國家行政學院（Ecole Nationale d'Administration，ENA）畢業。

有人因她出身好，指她不食人間煙火，給她起了一個諢號，就是「瓦萊麗公主」（Valérie Princesse）。

佩克雷斯：出身中產上流的法國總統候選人佩克雷斯，在黨內初選前不太為人熟悉，如今已是民調中被視為有可能威脅現任總統馬克的對手。圖為2021年12月10日，佩克雷斯到訪克魯瓦一間企業。（AP）

「總統搖籃」知名校友

佩克雷斯雖「贏在起跑線」但非完全「靠父幹」。她自HEC畢業後自立，申請學生貸款、又做兼職和實習工作，以應付生活費和ENA學費。

ENA被稱為政經領袖搖籃，現任總統馬克龍也系出此門。佩克雷斯當年的選擇，令這家院校完成歷史使命之時，在產出知名校友名單上添多一個名字。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2021年4月宣布關閉ENA，稱會開辦新的學院代替。

ENA也被稱為「高級公務員孵化器」，佩克雷斯畢業後加入政府，在普通公務員職級邁步。來到1997年，她成為時任法國總統希拉克（Jacques Chirac）的顧問。

她2002年參加國民議會選舉、當選伊夫林省（Yvelines）議員，她在地區和民生事務親力親為，在國會和地方議會已有15年的經驗。

佩克雷斯：圖為2007年10月8日，時任法國高等教育和研究部長佩克雷斯（右二）和丈夫（右一），以及前總統德斯坦（左一）和妻子（左二），在凡爾賽宮出席活動。（Getty）

「好打得」部長 總統青睞

隨着佩克雷斯資歷增加。她2007年獲時任總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）委任為高等教育和研究部長，推行富爭議性的《大學自由與責任法》（LRU）。她的果斷和堅定令人印象深刻。

政府認為新法讓大學自由地分配資金，以及可與私營企業有更多合作、獲取企業資金，這在財政、人力資源和建築方面賦予大學更多自主權。但有學生和教職員擔心新法會令大學「私有化」、學費變高昂、以及帶來其他不平等情況。

有大學生和教職員發起大規模示威並佔領大學校園。佩克雷斯指責這場騷亂由一些政治滲透者造成，呼籲學生與她談判，以免局面被少數左派人士控制。

她一手尋求對話，另一手則在2007至2009年期間分階段推出其他措施，包括改革研究機構、教席分配、以及對教師培訓的規定等。

佩克雷斯在抗議聲中執行政策，這種「推土機」的姿態令她獲得總統賞識，專派她處理棘手問題。2011年歐債危機時，薩爾科齊委任佩克雷斯為預算部長。

法國總統選舉：圖為2021年12月11日，法國共和黨總統候選人佩克雷斯在巴黎的一場會議上發言。（AP）

中右以外之選？ 且看選民賣帳否

對一些選民來說，她或比爭取連任卻庸碌無為的總統馬克龍更有吸引力。

佩克雷斯的中間偏右立場，或比中間派的馬克龍帶來更多符合選民需求的改革，又比極右翼候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）的偏激立場更易為人接受。

佩克雷斯自稱「三分之一的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher，英國已故前首相）、三分之二的默克爾（Angela Merkel，德國前總理）」，想學她們的堅毅和能幹。佩克雷斯能否真的讓民眾見識到她這一面，還要看她怎樣好好打這一場選戰。