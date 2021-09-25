「法國特朗普」被揭與年輕助理出軌　怒告傳媒並指控是馬克龍陰謀

曾因激進言論被稱為「法國特朗普」的極右翼無黨派人士澤穆爾（Éric Zemmour）有意競選下屆法國總統，23日卻因「私人醜聞」登上《巴黎競賽畫報》（Paris Match）。澤穆爾被週刊拍到與小自己35歲的政治顧問克納福（Sarah Knafo，暫譯）在地中海開心戲水，2人在海中緊抱在一起的畫面還直接被放上週刊封面，讓澤穆爾怒告《巴黎競賽畫報》侵犯隱私，還直指是現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）在背後操刀。



綜合外媒報道，現年63歲的澤穆爾與妻子結縭35年，育有3名子女。週末期間卻遭媒體拍到和28歲的顧問克納福，前往南法土倫市（Toulon）度假玩水。畫面曝光後，澤穆爾大為光火，不僅宣布將控告《巴黎競賽》侵犯隱私，還指控一切都是馬克龍的陰謀，試圖利用媒體影響他在明年4月的總統大選選情。

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據了解，澤穆爾曾擔任政治記者，隨後出版多本極右派著作，成為暢銷書作家及政治活動家。儘管澤穆爾表示自己還在考慮是否要正式參選，但根據最新模擬選舉民調顯示，若澤穆爾確定參選法國總統，在首輪選舉中有望獲得8%至10%的選票。雖讓不足以進入第二輪選舉，但以嚴重威脅到同為極右派的國民陣線候選人的馬林勒龐（Marine Le Pen）。

外媒指出，澤穆爾過去曾2度因發表仇恨言論和煽動種族暴力被定罪，還曾被稱為「法國特朗普」。他曾狂言，「來自非洲和中東無成人陪伴的移民兒童都是殺手、強姦犯和小偷」，還說「所有穆斯林都認為聖戰分子（Jihadist）是好穆斯林」，甚至主張自己若選上總統，將重新禁止在法國出生小孩被取非法國的名字，包含不可叫「穆罕默德」或是「喬丹」、「凱文」等外國名。激進言論讓馬林勒龐也私下坦言，「他（澤穆爾）讓我顯得很理性。」

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