白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯基判囚18年

據訴訟參與人向俄衛網透露，白羅斯（前稱白俄羅斯）戈梅利州法院14日按多項罪名判處反對派人士季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）18年監禁。其妻季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）批評白羅斯總統盧卡申科公然報復。



俄衛網12月14日稱，季哈諾夫斯基被控組織大規模騷亂、散播材料煽動民眾與當局和執法人員的對立、威脅中選委成員、組織嚴重違反公共秩序的行為等多項罪名。

白羅斯法院6月底開始在看守所對季哈諾夫斯基和其他5名反對派人士進行閉門庭審。

季哈諾夫斯基曾計劃參加2020年8月9日的白俄總統選舉，但申請登記參選被拒。他同年5月為妻子季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）登記參選而募集簽名時已被拘留。

圖為2021年5月25日，白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭於立陶宛出席記者會。（AP）

白羅斯中選會宣布，選舉最終現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）高票第六次當選，但反對派認為真正贏得此次總統選舉的是季哈諾夫斯卡婭。選舉結果引起部分民眾不滿，白羅斯在選舉當天起爆發大規模示威。

白羅斯對反對派成立的協調委員會的部分成員提起刑事指控，包括季哈諾夫斯卡婭在內多名反對派領導人離境後被通緝。

白羅斯2021年2月稱，國內示威活動基本上已平息。白羅斯偵查委員會2021年4月底宣布結束對包括季哈諾夫斯基等多名反對派人士的調查。