立陶宛總理不接受外長請辭　國企CEO辭職盼化解政府倒台危機

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）12月14日宣布不接受立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）及交通與通訊部長斯庫奧迪斯（Marius Skuodis）請辭。
路透社14日稱，立陶宛國營企業立陶宛鐵路（Lithuanian Railways，即LTG）與遭美國制裁的白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）國營企業白羅斯鉀肥公司（Belaruskali）往來，讓白羅斯鉀肥公司生產的產品能透過立陶宛的克萊佩達港（Port of Klaipėda）出口。這是白羅斯賺取外匯的主要途徑之一。
立陶宛鐵路行政總裁巴爾圖什卡（Mantas Bartuska）14日同意下台，以平息公眾不滿。
報道指，這件事遭揭露後，蘭茨貝吉斯和斯庫奧迪斯相繼遞信辭職，希莫尼特亦考慮離任。希莫尼特傍晚與兩名部長開會後發表聲明稱，由於考慮到辭職可能導致政局不穩，3人決定留任。
希莫尼特提到，立陶宛會繼續支持以制裁措施向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政權施壓。
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