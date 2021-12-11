未能配合執行美國對白羅斯制裁　立陶宛外長遞信辭職

近日，美國對白羅斯企業的制裁生效，然而立陶宛未能配合落實相關制裁。該事件致使立陶宛政府遭受批評，該國外交部長亦於12月10日正式遞交辭呈。

他在任期間頻頻對中國強硬喊話。中國與立陶宛的關係因台灣問題數月來急劇惡化。



據美媒彭博新聞11日報道，立陶宛外交部長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）12月10日已正式提交辭呈。事件緣由關乎近日生效的美國對白羅斯制裁。

12月8日，美國對白羅斯國營鉀肥製造商Belaruskali OAO的制裁生效。Belaruskali OAO是全球最大鉀肥製造商之一，大多數貨物經立陶宛出口。立陶宛當局原本推測，既然商業銀行停止處理該公司的轉帳，Belaruskali OAO的過境服務亦會在同一天停止。不過，立陶宛國營鐵路公司（Lithuanian Railways）卻持續運輸白俄羅的鉀肥貨物。

立陶宛鐵路公司表示，Belaruskali OAO在制裁生效前就已提前支付費用，是以將貨物運往克萊佩達港（Klaipėda）的作業，會再持續幾個月。立陶宛鐵路公司表示，立陶宛外交部與運輸部都曾接獲告知。

執政聯盟因此遭受輿論質疑。質疑者認為，受美國制裁的白羅斯貨物持續經立陶宛國境，會對立陶宛的聲譽造成傷害。立陶宛政府亦因此被批言行不一。

蘭斯伯格斯最初否認知情，直至9日改口，隨後於10日向總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）遞交了正式辭呈，目前尚不清楚會否被接受。運輸部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）稍早亦表明，可能因同一起事件辭職。