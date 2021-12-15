習近平與普京視像會晤　呼籲中俄加強協作維護雙方安全利益

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月15日舉行視像會晤，習近平呼籲，面對外部干涉，「中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益」。



12月15日下午，中國國家主席習近平在北京同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行視像會晤。

據中國外交部網站指，習近平表示，讚賞普京在多個場合稱讚中俄關係是「21世紀國家間協作的典範」，堅定支持中方捍衛本國核心利益，反對離間中俄的企圖。

習近平強調，中俄關係經受住各種風浪考驗，雙方正式宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期並賦予其新的時代內涵，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛各自國家尊嚴和兩國共同利益。

習近平12月15日與普京舉行視像會晤，圖為習近平（中國政府網）

習近平指出，中俄全方位務實合作展現出巨大政治優勢和機遇優勢，兩國積極展現大國擔當，成為踐行真正的多邊主義、維護國際公平正義的中流砥柱。

對於普京即將訪華並出席北京冬奧會開幕式，習近平強調，此次訪華將是中俄元首近兩年來首次線下會晤，「我期待同你屆時就雙邊關係、重大國際和地區問題進行深入交流，相信我們將達成更多新的重要共識。」

談到國際形勢時，習近平指，當前國際上某些勢力打着「民主」、「人權」的幌子對中俄兩國內政橫加干涉，粗暴踐踏國際法和公認的國際關係準則。習近平說：「中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益。」

他又稱「雙方要加強在國際事務中的協調和配合，在全球治理上發出更加響亮的聲音，就抗疫、氣候變化等全球性問題拿出切實可行的方案，在解決國際和地區熱點問題中堅定捍衛國際公平正義，堅決反對披着『多邊主義』和『規則』外衣的霸權行徑和冷戰思維。」

習近平說，一個國家是否民主，如何更好實現民主，只能由本國人民來評判，國際上的事應當由各國共同商量着辦，推行國際關係民主化、踐行真正的多邊主義才是人心所向、大勢所趨，中方願同俄方加強溝通協調，引導國際社會樹立正確的民主觀，捍衛各國正當民主權利。

根據中方發布的通稿，普京表示期待很快訪華並出席北京冬奧會開幕式，俄方一貫反對將體育政治化的圖謀，他稱「我期待屆時同你就共同關心的重要問題深入交換意見，推動俄中關係持續高水平發展。」

2021年12月15日，俄羅斯總統普京（左）在俄羅斯莫斯科與中國國家主席習近平（右）舉行視頻會晤。（AP）

普京表示，俄方願同中方繼續加強經貿、油氣、金融、航空航天等領域以及戰略性的大項目合作，推進歐亞經濟聯盟同「一帶一路」倡議進一步對接，加強抗疫合作，反對將疫情政治化。進一步加強人文交流，搞好明後兩年體育交流年。

對於中俄關係與台灣問題，普京表態稱，「俄方將最堅定地支持中國政府在涉台問題上的正當立場，堅決反對任何勢力借涉台問題損害中方利益，堅決反對在亞太地區組建任何形式的『小圈子』，任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞。」

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京和習近平的會談非常積極，是兩位朋友的談話。

烏沙科夫說：「這次會談是通過視像方式進行的，持續了大約一個半小時，是同聲傳譯進行的。因此在這一個半小時的時間內，兩位領導人成功地把所有雙邊關係和國際議程的重要問題都講了出來。重要的是，會談非常積極，這是兩位同事、朋友、兩個偉大友好國家領導人的談話。」