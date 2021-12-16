新冠肺炎｜英國新增逾7.8萬宗確診　再創單日新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球多地蔓延，其中在英國於12月15日新增78,610宗確診個案，當局警告確診數字可能在未來數天飆升。



英國廣播公司（BBC）報道，這次單日確診人數比今年1月的新高超出過萬宗病例，另外全國再多165人身亡。當局同時指出，再多4671宗感染Omicron（奧密克戎）變種病毒株個案，總數增至10,017宗，但實際數字可能會更高。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）負責人哈里斯（Jenny Harries）同日較早時向國會作供時形容，Omicron可能是疫情爆發以來的最嚴重威脅，認為與其他變種病毒株比較，未來數天的確診數據可能會令人震驚。她指Omicron的感染力甚高，令英國的國民保健服務（NHS）面臨重大危機。

當地大部分地區的Omicron感染個案在兩天內增加一倍，衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）指，倫敦近6成個案都是與Omicron有關。他被問到政府會否收緊防疫措施時，指大家都不希望見到這一步，但同時亦希望自己和家人及朋友都安全。

英國的單日確診人數雖然打破新高，當地的疫苗加強劑接種率亦創下新紀錄，全國單日有656,711人接種。