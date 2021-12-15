英國議會通過新防疫措施　保守黨近百議員倒戈反對　約翰遜受打擊

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日確診人數飆至59,610宗之際，國會下議院12月14日表決通過新防疫措施，但當中有近100名執政保守黨議員倒戈投下反對票，對首相約翰遜（Boris Johnson）的威望造成重大打擊，也使其領導能力受質疑。



路透社14日稱，新抗疫措施在最大在野黨工黨（Labour Party）支持下，以369票贊成、126票反對通過。這些措施包括要求民眾在公共場合佩戴口罩，前往某些場所必須出示新冠肺炎通行證（即疫苗接種或篩檢陰性證明）。

圖為英國首相約翰遜12月13日在西敏一間疫苗中心進行探訪。（Reuters）

報道指，在極力遊說一整天後，約翰遜政府在防疫政策上遭遇黨內迄今以來最大反叛。領導保守黨的約翰遜說，在遏止變種病毒株Omicron擴散上，這些防疫措施是必要。但99名保守黨議員14日投票反對出示新冠肺炎通行證的計劃，人數比原本預期高。

投下反對票的保守黨下議院議員指，這次倒戈是警告約翰遜必須改變政府運作的方式，否則他的領導權會面臨挑戰。儘管黨內對首相頗有怨言，報道也引述保守黨內部人士稱，反對的聲音還不足以趕約翰遜下台。