德國總理朔爾茨發表就職演說　批評反防疫措施人士

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，前譯肖爾茨）12月15日在聯邦議院（Bundestag）發表就職演說，他介紹新政府應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化與能源轉型、加強歐洲團結及與中國關係等議題的政策和立場。



朔爾茨呼籲國民接種新冠疫苗、協助全國人恢復正常生活，他認為政府與國民繼續一起努力、攜手戰勝新冠病毒是很重要的。他嚴厲地批評以極端形式反對防疫措施的人士，指政府不會容忍少數極端份子將自己的意志強加於整個社會上。

朔爾茨：圖為12月9日，德國總理朔爾茨在聯邦議院出席會議。（AP）

朔爾茨稱，政府將重點關注氣候變化，尤其是轉用可再生能源。他指政府的目標是提前於2030年淘汰煤炭，但這取決於可再生能源填補能源空缺的能力。

他呼籲加強歐洲團結，並承諾將繼續支持歐洲的計劃。他提及俄羅斯和烏克蘭邊境的情況令人非常擔憂，又指如有人侵犯別國領土完整，將須付出高昂代價。他強調歐盟會集體採取行動。

朔爾茨表示，新政府不會對中國的侵犯人權行為視而不見。他說政府必須根據中國的實際情況來調整對華政策。惟他稱中國是重要的經濟夥伴，德國會在面對影響全人類的挑戰時與中國合作，如在對抗氣候變化、疫情、以及武器管控方面合作。