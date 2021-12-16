澳英美聯盟︱馬克龍再談潛艇合約風波　批評澳洲「表現糟糕」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月16日接受電視台訪問時，再談及澳洲毀約、取消向法國訂購潛艇的事件，他批評澳洲「表現糟糕」（behaved badly）。
路透社報道，馬克龍接受TF1與LCI電視台訪問時表示，取消潛艇合約事件「是個損失」，但對法國來說不是問題。他批評澳洲在毀約之後的表現，「澳洲人以惡劣方式對待我們，在工業和戰略上都是，我們以最堅定的態度回應。」
報道指，馬克龍稱已就澳方的舉動作出反擊，並主張這些反擊會讓人在一段長時間內感受到。他再批評指「澳洲人表現糟糕。」
《悉尼先驅晨報》報道，馬克龍在訪問中承認自己曾犯過不少錯誤，但批評澳洲並非其中之一。
這次風波始於澳洲、英國、美國9月成立「澳英美聯盟」（AUKUS），澳洲與英美簽訂協議建造核動力潛艇，同時放棄與法國已簽訂的潛艇合約，引起巴黎政府強烈不滿。馬克龍之前在11月已曾批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在取消潛艇合約一事上撒謊。
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