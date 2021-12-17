新冠肺炎｜英國單日確診人數持續破頂　再多近9萬宗新個案

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續燃燒，當地12月16日再多88,376宗新病例，是連續兩天創下新高。而法國及以色列準備限制英國旅客入境。



英國廣播公司（BBC）報道，根據英國政府的數據顯示，當地在15日新增78,610宗個案後，16日的單日確診人數更增至88,376人。當局同時指出，在過去7天的確診總數比之前一週增加31.4%或105,595宗。另方面，在同一時段的喪生人數則減少6%。

Omicron（奧密克戎）變種病毒株繼續在當地蔓延，英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）指全國再多1,691宗個案，至今合共有11,708宗病例。專家警告Omicron的傳播力甚高，因此實際感染人數可能更多。

應對疫情嚴峻，英國政府積極呼籲民眾接種疫苗加強劑，而在16日，全國再多745,183人接種加強劑，亦是連續兩天刷新紀錄，至今全國的加強劑接種量已經超過2,540萬劑。

另外報道亦提到，以色列計劃在17日午夜開始將英國及丹麥列入「紅色名單」，禁止公民及永久居民前往。法國亦宣布向來自英國的旅客實際入境限制，只准貨車司機等特定人士來往兩地。