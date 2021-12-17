回應美國頻密制裁中國企業　北京：美方已到歇斯底里地步

針對美國近日密集制裁多家中企，包括以新疆「侵犯人權」為由，制裁大疆等8家中國科技企業，中國外交部發言人12月17日回應表示，中方將採取一切必要措施，維護中國機構和企業的合法權益，又斥美方已到了歇斯底里、不擇手段的地步。



在10月17日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，美方近日制裁多家中國企業，理由是這些企業涉嫌參與「侵犯人權」的行動，此外，美國參議院也通過法案全面禁止自新疆進口產品，詢問中方對此有何回應。

大疆創新在無人機方面擁有很強的優勢，是中國代表性的科技公司。（視覺中國）

汪文斌表示，美方泛化國家安全概念，捏造各種藉口，濫用出口管制措施，無理打壓中國機構和企業，已經到了歇斯底里、不擇手段的地步。

汪文斌說，美方的行徑嚴重破壞市場經濟原則和國際經貿規則，嚴重損害中國機構和企業的利益。中方對此強烈不滿，堅決反對。汪文斌強調，中方敦促美方立即糾正錯誤，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國機構和企業的合法權益。

在過去一周內，美國拜登（Joe Biden）政府連續推出四波涉及中國企業的制裁，涵蓋數十家中企或研究機構。