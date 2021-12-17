緬甸局勢｜軍方與少數民族武裝組織衝突　數百村民兒童逃往泰國

緬甸軍政府12月17日繼續與少數民族武裝組織克倫民族聯盟（Karen National Union）爆發衝突。泰國政府表示，雙方交火後，為逃離戰事，包括許多兒童在內幾百名緬甸平民已越過邊境前往泰國避難。



路透社17日報道，泰國達府（Tak）官員稱，約700人逃到達府，當中包括大量兒童。

《曼谷郵報》17日報道，緬甸軍方和克倫民族聯盟17日上午10時30分在渺瓦底（Myawaddy）Tod Talae村開火。雙方16日晚交戰已迫使數百名緬甸村民逃離家園。

緬甸局勢：圖為12月17日，泰國達府Mae Tao鎮的疏散區域坐滿緬甸村民。（AP）

達府泰緬邊境指揮中心指，累計有約2,500名緬甸村民已逃往泰國，他們聚集在湄索縣（Mae Sot）Mae Tao鎮內的一個牛棚。出於安全和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情考慮，泰軍和官員其後把他們轉移至同鎮另一間避難所。

報道引述消息人士稱，截至17日早上，累計有2,476名緬甸國民身處泰國的臨時庇護所，包括762名兒童。

路透社則引述總部設在泰國的緬甸移民組織援助聯盟委員會（Aid Alliance Committee，簡稱AAC）成員耶敏（Ye Min，音譯）稱，迄今有2,503人，從緬甸邊境地區逃入泰國一側尋求庇護，包括545名兒童，這些人大多來自包括Lay Kay Kaw在內的緬甸村鎮。

AAC正與泰國政府合作，為這些村民提供糧食援助。