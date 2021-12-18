俄羅斯提出安全保障條約草案　美高官：克宮明知部分內容不可接受

俄羅斯12月17日公布俄國與北約（NATO）及美國的安全保障條約草案，當中包括排除烏克蘭加入北約等條款。華府一名高層官員表示，克里姆林宮根本知道部分草案內容不可接受。



路透社報道，該名華府高官向傳媒稱，美國會在下週回覆俄羅斯，就任何形式的談判提出更明確的建議。該名官員亦指，華府仍對俄羅斯在烏克蘭邊境地區進行無緣無故的大型軍事部署感到非常憂慮。

根據俄羅斯外交部，莫斯科提出的安全保障條約內容草案條款包括排除北約進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能、北約放棄在烏克蘭、東歐、外高加索、中亞等地區的任何軍事活動，不在可向對方領土發起攻擊的地方部署中短程導彈、確認雙方不將對方視為對手，鞏固和平解決所有爭端並避免使用武力的協議，承諾不創造可能被對方視為威脅的條件等。

《華爾街日報》引述美國及烏克蘭官員報道，拜登（Joe Biden）政府考慮將原本分配給阿富汗安全部隊的軍備，包括俄製Mi-17直升機，改為撥給烏克蘭。基輔官員亦遊說華府提供「刺針」（Stinger）地對空導彈等，但目前未有定論。

另外英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日與烏克蘭總澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，重申英國支持烏克蘭的領土完整，強調英國會與盟友一同運用所有外交及經濟力量，阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。