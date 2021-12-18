新冠肺炎｜英國單日確診人數連續三日創新高　愛爾蘭收緊防疫措施

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數連續三天創新高，當地在12月17日新增93,045宗個案，政府準備舉行緊急會議商討對策。鄰國愛爾蘭同日宣布收緊防疫措施，限制民眾的夜生活。



路透社報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）通話，雙方認同Omicron（奧密克戎）病毒株對衛生及經濟帶來明顯威脅。政府亦決定18日與蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭政府官員舉行緊急委員會會議，討論應對Omicron的方法。

英國衛生安全局（HSA）指出，除了西南部地區外，英格蘭的Omicron個案在不足兩天內增加一倍，並佔倫敦超過8成個案，但初步並未引致大規模入院或死亡情況。倫敦帝國學院（Imperial College London）同日公布研究報告，發現未有證據顯示Omicron比其他病毒株溫和，而且再感染的風險比Delta高5倍。

而在愛爾蘭，總理馬丁（Micheal Martin）宣布，全國的酒吧及餐廳從19日起，須在晚上8時關門，以及限制室內活動的入場人數是上限50%或1000人，戶外活動的觀眾人數則不可超過5000人，有關措施將維持6週。

另外所有前往愛爾蘭的旅客，無論是否已經接種疫苗，出發前都要提供抗體或核酸檢測證明。