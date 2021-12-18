王力宏離婚｜李靚蕾大爆前夫是「約炮能手」　日產Infiniti割席

王力宏前妻李靚蕾12月17日深夜髮長文控訴自己跟王力宏八年婚姻期間的遭遇，不僅受到對方家人的語言羞辱，還遭遇冷暴力，婚姻存續期間，一直被催生，幾乎就是在備孕、生孩子、照顧孩子中度過，在這期間還要忍受王力宏數次出軌。



綜合媒體12月18日報道，王力宏的「離婚事件」曝出後，合作商紛紛與王力宏終止合作關係。

Infiniti急撤代言

12月18日，讀書郎教育科技在官方微博稱，讀書郎已終止與王力宏的合作關係。雙方合作時間已經長達2年。據中國日報網報道，王力宏於2019年11月正式成為讀書郎全新品牌代言人。

12月18日凌晨，英菲尼迪（Infiniti）中國微博賬戶發布聲明稱，英菲尼迪決定即日起終止與王力宏先生的合作關係。12月16日，英菲尼迪官宣王力宏成為品牌代言人。

李靚蕾、王力宏以往都不時放閃。（IG）

李靚蕾深夜控訴

12月17日深夜，李靚蕾發文回應與王力宏離婚事件。李靚蕾稱，寫這封信是我做過最困難的決定……人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會。也希望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思。

李靚蕾在長信中寫道，自己寫這封信是做過最困的決定。李靚蕾在信中直言，嫁給王力宏這麼多年，一直被他和家人不斷地懷疑、羞辱和冷暴力。

王力宏和小10歲的圈外太太李靚蕾曾經相當恩愛！（微博照片/@王力宏）

曾代言娃哈哈20年

說到王力宏的內地代言，不得不提的還有娃哈哈。

1998年，娃哈哈已是全國家喻户曉的企業，王力宏卻還只是個新人，剛剛憑藉專輯《公轉自轉》嶄露頭角。

結果娃哈哈卻打破常規的找到王力宏，並冒着相當大的風險為其製作了其人生拍的第一支廣告。隨即這隻廣告頻繁出現在電視、報紙、路邊廣告牌上。

而印着王力宏頭像的娃哈哈礦泉水，更是鋪滿了國內各大城市乃至無數村鎮的貨架。藉此迅速打開了知名度的王力宏，對娃哈哈甚是感激。

坊間傳言，20年來，王力宏從未漲過代言費。這一說法雖沒有得到當事方的證實。但在一次採訪中，宗慶後表示過：王力宏對娃哈哈比較有感情，給別人做廣告已經很貴了，「但給我們做還是比較便宜」。

王力宏為「娃哈哈」代言了20年。（廣告圖片）

2017年娃哈哈30周年時，娃哈哈創始人宗慶後還親自給王力宏頒了沉甸甸的晶鑽代言獎盃和榮譽員工稱號。

但2018年，娃哈哈接班人宗馥莉在一檔節目中被問到如何看待娃哈哈純淨水20年的代言人王力宏時，直言自己並不喜歡王力宏，也不喜歡這包裝。

宗馥莉提及換掉王力宏的原因，則是他年紀大了，有審美疲勞。

據報道，宗馥莉在2018年赴任娃哈哈品牌公關部部長後，娃哈哈就停止了和王力宏的合作。

對於王力宏此次曝出負面，就有不少網友評論稱：還好娃哈哈「走」的早，沒被牽連。

和李靚蕾已無商業關聯

值得注意的是，王力宏選擇離婚似乎早有準備。企查查App顯示，王力宏與李靚蕾已無商業關聯。

目前王力宏在內地共關聯2家公司，分別為西東音樂（上海）有限公司與江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司。

此外王力宏與一款名叫月學的軟件存在關聯，該軟件運營方為踢抖文化經紀（上海）有限公司，2020年，王力宏公司西東音樂退出該公司股東。