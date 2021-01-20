拜登就任｜浪漫準總統追妻有佳話　第一夫人吉爾卻被揭背前夫偷食

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-20 19:01

美國候任總統拜登（Joe Biden）1月20日將入主白宮，妻子吉爾（Jill Biden）也將成為第一夫人。吉爾在拜登第5次向她求婚才點頭，之後兩人相伴多年，人前人後恩恩愛愛，是美國政壇佳話。不過這美麗愛情故事背後，也不是沒有過去。吉爾前夫史蒂文森（Bill Stevenson）稱，吉爾未與他離婚之前已跟拜登搭上，是拜登導致他們婚姻破裂。

圖為2020年9月1日吉爾在特拉華州出席競選活動，為丈夫拜登拉票。（Getty）

拜登口中與吉爾「邂逅」的版本是，1975年史蒂文森與吉爾離婚後，拜登在一張廣告海報看到她的芳容，拜登的兄弟弗蘭克（Frank）原來認識吉爾，給了拜登她的電話號碼，又安排兩人相親。拜登繼而開始追求她。

史蒂文森指這個故事是虛構的。他稱拜登和吉爾1972年已認識，當時拜登競選參議員，史蒂文森與吉爾甚至為拜登助選。同年，拜登第一任妻子尼莉婭（Neilia）與女兒死於車禍，遺下2名兒子。

↓吉爾2020年8月上傳與拜登年青時的舊照

"How did you get this number?"



Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.



I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT — Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 18, 2020

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「同車」關係曝光

史蒂文森稱1974年10月的某天有人上門告訴他，吉爾的汽車5月撞到他汽車的保險桿，她說好會進行估價及賠償，卻遲遲沒回覆。那人告訴他，駕駛吉爾的汽車的人是拜登，吉爾和拜登的關係於是曝光。

史蒂文森回憶道，其實1974年8月一名吉爾的好友已告訴他，吉爾跟拜登走得太近了。

那年吉爾23歲、史蒂文森26歲，拜登31歲。

史蒂文森發現妻子不忠後，要求她離開兩人愛巢。吉爾的父親不斷要求史蒂文森原諒她，但「綠光罩頂」史蒂文森拒絕了。他說：「我把拜登當朋友，他卻愛上吉爾。」

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拜登團隊澄清

拜登競選團隊發言人2020年9月稱，史蒂文森所說的是虛構，看來是為推銷及宣傳他的新書。發言人稱，拜登與吉爾的關係有詳細記錄：吉爾與丈夫1974年秋季分開，她搬走。拜登及吉爾1975年3月第一次約會，1977年6月結婚。

史蒂文森在想出版新書時「爆料」，指其內容將揭開拜登這個虛假的故事。有趣的是，史蒂文森這本書遲遲未出版。它約有300頁，有關吉爾的部分僅佔80頁。他在2020年時說：「我真的不想損害吉爾成為第一夫人的機會。她會是一流的第一夫人——但這是我的故事。」

圖為1987年5月吉爾（Jill Biden，左）與丈夫拜登（下）在芝加哥一起出席籌款活動。（AP）

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