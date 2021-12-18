聯合國大會通過譴責納粹主義決議　僅美國和烏克蘭投票反對

聯合國大會12月16日再次以高票通過俄羅斯等30多國提交的「反對美化納粹主義」決議案。只有美國和烏克蘭投下反對票。



據俄塔社17日報道，俄常駐聯合國代表團16日宣布，「反對美化納粹主義、新納粹主義和其他助長種族主義、仇外心理和不能容忍行為」的決議案得到130個國家的支持，49個國家棄權，棄權國家包括英國在內的一些歐洲國家以及格魯吉亞和摩爾多瓦等東歐國家。只有美國和烏克蘭投了反對票。該決議案建議各國在立法和教育等領域採取具體措施打擊美化納粹主義等行為。

報道稱，2015年以來，俄羅斯每年都在聯合國提出類似決議案，但美國每次都投反對票。去年，美國駐聯合國使團辯稱，禁止美化納粹主義與美國憲法第一修正案「保護言論自由」的規定相衝突。俄聯邦委員會（上議院）國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫17日表示：「美國曾與我們一起反對納粹主義；作為蘇聯的一部分，烏克蘭本身也曾受到納粹德國的侵略。這兩個自稱民主的國家採取這樣的立場，令人非常難過。」

俄《消息報》17日援引美國政治學家斯科特・貝內特的話稱，美國之所以投票反對旨在加強打擊右翼激進分子、極端分子和新納粹分子的決議案，是因為美國本身在烏克蘭利用右翼激進分子和民族主義者加劇頓巴斯和克里米亞地區的局勢緊張。

今日俄羅斯（RT）電視台稱，烏克蘭投反對票可能與其國內政治有關，新納粹主義團體在烏政壇有不低的支持度。烏克蘭執政黨「人民公僕」黨議員布贊斯基17日批評烏克蘭投反對票。他在社交平台上稱：「這一立場給烏克蘭留下了嚴重的污點。烏克蘭方面可以選擇棄權，而不是投票反對。」