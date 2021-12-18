親妹遭綁架到朝鮮　飯塚繁雄半生尋親兼養大外甥　今逝世終年83歲

日本人飯塚繁雄12月18日凌晨逝世，終年83歲。他的親妹田口八重子在43年前遭綁架到朝鮮，此後飯塚繁雄半生都在尋找妹妹，他並「舅代母職」，把親妹的1歲兒子撫養成人。日本首相岸田文雄12月18日對飯塚繁雄逝世致哀，並指「對於他離世但未能與妹妹團聚，我深感抱歉。」



飯塚繁雄曾擔任「朝鮮綁架日本人受害者家屬會」代表長達14年，據日本放送協會（NHK）報道，到了一星期前的12月11日，他才以身體不適為由辭去代表一職，並在埼玉縣的醫院接受治療，至18日凌晨離開人世。

圖為2009年，朝鮮綁架日本人事件受害者田口八重子的哥哥、受害者家屬會時任代表飯塚繁雄（左）在韓國釜山會見傳媒。（Getty）

飯塚繁雄的妹妹田口八重子在1978年6月左右遭綁架到朝鮮，當時年僅22歲，留下1歲兒子和2歲女兒，由於田口八重子為單親媽媽，飯塚繁雄之後擔起養育妹妹兒子飯塚耕一郎的重任，把他當成自己的兒子撫養成人，另一名女兒則由其他親戚照顧。

外界普遍認為朝鮮當年綁架日本人，是為了讓他們訓練當地的特工，以學習日本語及社會文化。

飯塚繁雄一直希望找到妹妹的消息，在朝鮮於2002年日朝首腦會談承認曾綁架日本人並道歉後，飯塚繁雄開始加入受害者家屬會的活動，長期呼籲政府拯救多年前遭綁架到朝鮮的日本人，並發起簽名活動、發表演講。

他會在隨身攜帶的記事簿中夾着妹妹的照片，一直抱持要讓妹妹回到孩子身邊的信念。今年10月與首相岸田文雄會面時，他稱在有關議題上將「永不放棄」。

根據日本外務省資料，朝鮮方面曾聲稱田口八重子於1984年與另一名在朝鮮的日本人原敕晁結婚，然後到了1986年，原敕晁病逝，不久後田口八重子也因交通事故死亡，不過日方也指，朝鮮沒有提供任何資料證明。

前朝鮮特工金賢姬在1987年的大韓航空飛機爆炸事件後，曾供稱自己在訓練期間是跟一位叫「李恩惠」的女性學習日本人的行為舉止，日方認為「李恩惠」就是田口八重子，至2009年3月，金賢姬與飯塚一家會面，指在1987年初曾聽聞「李恩惠」被帶到不知名地方，估計她是被帶到某個地方結婚。

飯塚繁雄未能在死前與妹妹團聚，除了日本首相岸田文雄就此致歉外，內閣官房長官松野博一12月18日表示「我充滿了懊悔，在他活着的時候，未能把他的妹妹帶回來，沒能實現他們在日本團聚。」

共同社報道，日本政府官方認定有17名公民是遭綁架到朝鮮，並懷疑平壤政府與其他一些日本人失蹤案有關。在這17人中，5人在2002年時任日本首相小泉純一郎訪問朝鮮時獲釋放回國，東京政府至今仍在找尋其餘12人，朝鮮則主張當中8人已死，另外4人從未入境。

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