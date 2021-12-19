新冠肺炎・Omicron｜荷蘭重新進行「封城」　歐盟第一國

隨着感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的病例迅速增加，荷蘭成為第一個重新進入嚴格全國封鎖的歐盟國家，以應對Omicron變異毒株的傳播，該變種病毒導致該國經濟活動大面積停滯，封鎖情況至少持續到明年1月中旬。



18日晚上，荷蘭看守政府首相呂特宣布，從周日開始至1月14日，荷蘭所有銷售非必需品的商店、酒吧和餐館都將關閉，同時，大學和中小學校也將關閉，直至1月9日。

同樣，該項封鎖措施也適用於私人聚會和慶祝活動。呂特指出，除了聖誕節和新年，荷蘭居民只允許接待兩名訪客，而聖誕節和新年，訪客數量可以放寬至四名。

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「從明天起，荷蘭將再次進入封鎖狀態，」他補充說，此舉「是不可避免的，因為Omicron變異病毒引發的第五波（疫情）正在向我們逼近」。

他還表示，「我能聽到整個荷蘭人都在嘆息……這一切都發生在聖誕節的前一周，這又是一個與我們想要的完全不同的聖誕節。對那些依賴假期的企業和文化機構來說，這又是一個壞消息。」

這是荷蘭政府自2020年以來實施的最嚴厲的封鎖，是在周六召開緊急內閣會議後宣布的，並遵循了荷蘭衛生當局的建議，即迫切需要「硬」封鎖。

2020年，在病毒的第一階段，荷蘭政府最初選擇了一種較輕的、所謂的「智能封鎖」。但今年，面對不斷飆升的病例率和住院率，英國被迫採取了歐盟所有國家所見過的最嚴厲的措施。荷蘭呂特政府在9月份取消了幾乎所有的限制，導致秋季感染激增，因此備受抨擊。

在過去24小時內，荷蘭新增了14,742確診個案。過去一個月的新增病例超過了去年11月的2.4萬的峰值，荷蘭衛生局建議需要採取更嚴格的措施來控制高傳染性的Omicron病毒。