Omicron│貝內特呼籲家長攜帶子女接種疫苗　稱這是父母責任

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，為應對可能出現的新冠Omicron（奧密克戎）疫情，呼籲家長攜同子女接種疫苗，並稱這是作為父母的責任。



貝內特在12月19日發表電視講話，表示雖然目前Omicron在以色列未造成廣泛傳播，但這只是及時封關帶來的暫時結果，病毒在社區散播是時間問題。他表示第五波的疫情已經開始。

貝內特表示，現時最應該要做的，是讓還未接種的人士前往接種。以色列11月下降疫曲接種年齡至5歲，但接種率至今仍低。貝內特呼籲家長攜帶子女前往接種：「兒童接種疫苗是安全的，而讓他們接種疫苗是家長的責任。」

「接種過三次疫苗的父母也需要保護他的孩子，不要讓他們暴露在即將入侵的Omicron前讓他們受害。」

以色列是全球接種疫苗領先的國家之一，全國930萬人口目前已有逾410萬人完成第三劑接種。至今以色列發現134宗Omicron病例，包括在18日一班來自美國邁阿密的航班，17名確診者中大部分攜帶Omicron變種病毒。