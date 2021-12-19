Omicron｜法國擬緊健康通行證要求　變相強迫接種　取消跨年活動

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在歐洲多地肆虐，法國政府決定祭出更嚴格的抗疫措施，收緊健康通行證，進一步限制未接種人士活動，變相強制要求國民打針。



至12月18日，法國新增確診人數5.8萬人，持續上升。法國政府同日宣布採取進一步措施，以揭止第五波疫情。總理卡斯泰（Jean Castex）警告，變種Omicron（奧密克戎）快速傳播，將自2022年初成為法國主要病毒株。

圖為12月17日，法國巴黎一間體育館內的疫苗接種中心。單車選手同時正進行練習。（AP）

新防疫措施之一是把「健康通行證」升級為「疫苗通行證」，過去陰性檢測結果將不再滿足通行條件。國民必須完成接種兩劑疫苗才能作為證明，進出公共場所，這變相強制要求國民打針。

有關措施草案將於1月初進行兩院審議，卡斯泰稱不願接種的人讓全國陷入險境，令人無法接受。卡斯泰又指醫院目前人滿為患，主要都是未接種者。

另外，巴黎市政府同日亦宣布取消原訂於香榭大道舉辦的跨年音樂會與煙花匯演，所有演出活動取消。

「受疫情擴大影響，巴黎市政府很遺憾宣布，必須取消31日晚間原訂於香榭大道上的所有活動。今年將不會施放煙火，也不會有DJ演出。」