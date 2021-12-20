昂山素姬被控違反進出口法及電信法　裁決推遲至12月27日

緬甸內比都特別法庭宣佈，將原定於12月20日對國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）涉嫌「非法進口並持有對講機以及訊號干擾器」案件的判決推遲到12月27日。



據路透社12月20日報道，昂山素姬涉嫌違反緬甸《進出口法》和《電信法》的這一案件20日上午在內比都開庭審理，院方原定於當天宣判，隨後將宣判時間推遲到12月27日，院方沒有給出推遲宣判的原因。

根據緬甸相關法規，「非法進口並持有對講機」最高可被判處3年監禁，「非法進口並持有信號干擾器」最高可被判處1年監禁。這將是緬甸法院對昂山素姬作出的第二次判決。

緬甸國務資政昂山素姬5月24日首次現身於首都內比都的特別法庭聽證會。這是2月1日遭到軍方扣押後，她首次公開露面。（Reuters）

12月6日，昂山素姬因煽動他人危害國家安全和違反自然災害管理法，被法院判處4年監禁，隨後被赦免了兩年刑期，同時被要求在目前拘留點繼續服刑。

2021年2月1日，緬甸軍方以選舉存在舞弊可能性為由，扣押時任緬甸總統温敏（U Win Myint）和昂山素姬。緬甸軍方隨後宣佈實施為期一年的緊急狀態，國家權力被移交給國防軍總司令敏昂萊。2月3日，温敏和昂山素姬分別被起訴。

昂山素姬已先後面臨十餘項罪名指控，其中包括煽動他人危害國家安全、違反自然災害管理法、違反進出口法、違反國家機密法、貪污和選舉欺詐等。