密件揭美軍空襲中東　情報存在嚴重缺陷　導致大量平民死亡

美國《紐約時報》根據大量國防部文件12月18日發布報道，稱美軍在中東地區的空襲行動「情報存在嚴重缺陷」（deeply flawed intelligence），導致數以千計平民喪命，包括許多兒童。



這批機密文件涵蓋逾1300宗平民傷亡報告，與美軍向來聲稱在中東進行精確炸彈襲擊的說法有很大出入。當中一些事件雖然此前已有報道，但該報調查發現，平民死亡人數「嚴重低估」，漏計了至少數百人。

其中的例子包括，美軍特種部隊2016年7月19日針對位於敘利亞北部、相信是極端組織ISIS的3個集結區進行空襲，最初報告稱有85名戰士被擊斃，其實死的是120名農民和其他村民。

另一個例子是2015年11月的一場空襲中，美軍在看到有人將「不明重物」拖入伊拉克拉馬迪（Ramādī）一處ISIS陣地後，便發動襲擊。最終確認這個「重物」原來是一名孩童，他在襲擊中死亡。

最近發生的一宗個案是美軍2021年8月對喀布爾一輛汽車發動無人機襲擊，導致包括兒童在的一家10口死亡。一名國防部官員曾稱，初步報告顯示，無人機擊中一部汽車，內有數名「人肉炸彈」。但事實並非如此。美聯社11月3日引述美國防部一份獨立評估報告得出結論，稱此事不涉及違法或刑事過失。

美軍2021年8月29日在阿富汗首都喀布爾對極端組織ISIS-K實施空襲，案中致一家9口遇難。圖為8月29日，人們在阿富汗首都喀布爾國際機場附近居民區查看火箭彈襲擊現場。（新華社）

報道稱，監控影片畫面質量低或不足，經常導致美軍在瞄準時出錯。一些資訊也可能被誤判，例如騎電單車的人列隊行駛，往往被視為恐怖分子即將發動襲擊的「標誌」。

《紐時》在報道中指出，沒有任何有關不當行為的發現或紀律處分的紀錄。報告突顯美軍在處理這些問題時缺乏透明度及問責。