新冠病毒溯源︱譚德塞呼籲中國提供更多數據與訊息

新冠肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）在全球迅速傳播，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就新冠病毒溯源最新表態，呼籲中國提供更多數據與訊息。



據路透社報道，譚德塞12月20日表示，中國必須更積極地提供有關新冠病毒起源的數據和訊息。

譚德塞說，在新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行期間，由於未能遵守世衛組織現行的2005年《國際衛生條例》規定的規則或義務，發生了「許多失敗」。

2021年12月17日，英國倫敦一家診所正在為一名女子接種新冠疫苗。（AP）

譚德塞在日內瓦舉行的記者會上說：「我們需要繼續努力，直到我們知道（病毒）起源，我們需要更加努力，因為我們應該從這次發生的事情中吸取教訓，以便在未來做得更好。」

譚德塞在記者會上還表示，現在有「一致的證據」表明，Omicron變異株的傳播速度快於Delta，新冠疫苗接種者或康復者都有可能感染或再次感染該病毒。

隨着新的一年即將來臨，譚德塞強調，在病例增加快速的情況下，大家最好「現在取消活動，稍後再慶祝，而不要現在慶祝使得稍後悲痛……我們現在必須專注在終止疫情」。

譚德塞呼籲全世界同心協力，以在2022年之內終止新冠疫情。

2021年12月14日，平日人潮湧動的倫敦地鐵站人群明顯減少，政府呼籲人們盡量居家辦公。（AP）

譚德塞對記者說：「2022必須成為我們終止大流行病的一年。」

針對新冠病毒溯源問題，中國外交部發言人曾多次表示，中方始終支持並將繼續參加科學溯源，已經兩次邀請世衛組織來華合作研究，並得出科學權威結論，為下階段全球溯源奠定基礎。發言人強調中方堅決反對的是政治溯源，又指如果美方心裏沒鬼，就應該邀請世衛去美國開展溯源調查，特別是調查德特里克堡、北卡羅來納大學。