新冠肺炎｜美國情報部門溯源報告：疫情爆發前中國對病毒並不知情

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情源頭觸發爭議，自2020年初疫情爆發以來一直持續，除了中國、世界衛生組織（WHO），美國亦有進行分析。美國情報部門10月29日公開一份報告稱疫情爆發前，中國政府事前對病毒並不知情。



美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence，ODNI）公開一份解禁的情報界分析疫情源頭報告稱：「情報界認為，中國官員事先並不知道新冠病毒（SARS-CoV-2）的存在，直到武漢病毒研究所的研究人員在確認人群中存在該病毒後將其分離出來。」

內文稱：「也就是說，如果大流行是因實驗室事故而出現的，他們可能在頭幾個月內並不知道此事。」

新冠肺炎｜美國情報部門疫情溯源報告 判斷病毒並非生化武器

新冠肺炎｜美國情報部門溯源報告：可永遠無法確認病毒源頭

新冠肺炎COVID-19：圖為美國家衞生研究院提供的一幅沒標明日期的照片，相中是電子顯微鏡下的新冠病毒SARS-Cov-2。（AP）

美國情報界：並非生化武器

報告亦指出情報界判斷病毒不是生化武器。

報告內容提到新冠病毒可能不遲於2019年11月出現，並透過最初的爆發小規模暴露令人類受感染。

美國情報界亦認為，它們對疫情源頭仍然有意見分歧，但判斷病毒不是用於成為生化武器，認為病毒沒有基因改造的迹象。

新冠病毒溯源：圖為1月14日，世界衛生組織新冠病毒溯源專家組抵達中國湖北省武漢市。（AP）

世界衛生組織（WHO）3月公布國際專家組赴武漢市進行新冠病毒溯源研究的報告全文。報告稱，新冠病毒通過實驗室引入人類「極不可能」，「比較可能」或「非常可能」由蝙蝠經中間宿主引入人類，「可能」或「比較可能」由動物直接引入人類，也「可能」通過冷鏈食品引入人類。

美國和其他13個國家發表聯合聲明，對世衛組織國際專家組研究報告中的結論表示關切，並強調有必要進行「透明和獨立」的新冠病毒溯源調查。

中國多次否認新冠病毒源於武漢實驗室的理論。中國政府也多次表示，中國本着公開、負責任態度，第一時間向國際社會通報疫情訊息。