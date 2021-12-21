布林肯任命美國務次卿為西藏事務特別協調員　中方：從來不予承認

美國國務院任命一位國務次卿為「西藏事務特別協調員」（ Special Coordinator for Tibetan Issues），中國外交部發言人趙立堅做出回應。



趙立堅在12月21日的中國外交部例行記者會上表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。美方設立所謂「西藏事務特別協調員」，干涉中國內政，中方堅決反對，從來不予承認。

I am honored to serve as the U.S. Special Coordinator for Tibetan Issues. I am committed to promoting respect for the human rights of Tibetans and helping to preserve their religious, cultural, and linguistic heritage. pic.twitter.com/A9P5oIkYn0 — Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) December 20, 2021

趙立堅稱，中方敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分，不支持「西藏獨立」的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

趙立堅強調，「中方將繼續採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權安全發展利益。」

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月20日宣布，美國國務次卿澤亞（Uzra Zeya）被任命為西藏問題特別協調員，稱將在北京侵犯西藏人權之際，領導美國維護西藏宗教、文化和語言遺產的努力。

布林肯在推文中說，「她（澤亞）將領導美國努力維護西藏人民的宗教、文化和語言遺產，西藏人民正面臨人權侵犯，他們的生計和環境正在面臨挑戰。」

澤亞同時將繼續擔任負責民事安全、民主和人權事務的美國國務次卿。