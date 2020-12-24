特朗普批評紓困方案援助外國　原來香港和西藏都受惠？

美國總統特朗普（Donald Trump）12月22日否決國會通過的新一輪刺激經濟方案，並在網上發表講話，批評撥款內容未到位，更指款項用於資助其他國家和地區。

特朗普在Twitter發表長達4分鐘的講話，大肆批評國會的刺激經濟方案得物無所用，更列舉款項的去向，包括支援巴基斯坦民主和性別平等、埃及「購買俄羅斯軍備」等。他呼籲國會應提高美國民眾的救濟金由建議的600美元增至2000美元。

事實上，特朗普提到的援助外國撥款並不屬於9000億美元的刺激經濟方案，而是1.4萬億美元的多項用途支出法案，它由12項不同法案組成，用於政府部門在2021年財政年度的支出，而對外資助正是其中一部分。

特朗普提到的「5000頁」法案中，除了他提及的埃及、巴基斯坦和洪都拉斯等地外，中國問題亦是重點，其中在法案的第1479頁就觸及對香港的援助，指出撥款300萬美元協助當地的民主及互聯網自由，以及為區內民主人士提供法律等支援。

另外，法案亦撥出600萬美元協助位於尼泊爾及印度的西藏難民，保障他們的文化及語言發展。華府亦會向尼泊爾資助1.3億美元，推動當地發展和民主進程，務求減低中國在當地的經濟和外交影響力。

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