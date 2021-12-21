立法會選舉｜G7歐盟發聯合聲明　稱對民主受侵蝕表示嚴重關切

香港立法會選舉結束，七國集團（G7）與歐盟加入五眼聯盟（Five Eyes）的行列，就香港立法會選舉發布聲明，批評選舉削弱了香港在「一國兩制」原則下的高度自治。



七國集團與歐盟12月20日發表聯合聲明，對香港19日立法會選舉結果表示「嚴重關切」。

聲明稱，「（七國集團）注意到12月19日香港立法會選舉結果，對（香港）特別行政區選舉制度的民主受到侵蝕表示嚴重關切。」

2021年12月20日，香港立法會議員候選人霍啟剛（右四）在香港立法會選舉中獲勝後，與他的妻子、前奧運跳水金牌得主郭晶晶（左四）和其他競選團隊成員一起慶祝勝利。（AP）

聲明指出，香港2021年早些時候推出的一攬子選舉制度改革，包括減少直選席位和設立新的審查程序以嚴格限制選票上候選人的選擇，削弱了香港在「一國兩制」原則下的高度自治。

聲明呼籲中國按《中英聯合聲明》及其他法律義務行事，並尊重《中華人民共和國香港特別行政區基本法》給予香港的基礎人權與自由。

聯合聲明還呼籲香港特區政府和中國中央政府恢復對香港政治體制的信心，並停止不合理地鎮壓推廣民主價值、捍衛自由與權益的人。

G7歐盟的聲明措辭較五眼聯盟外長聯合聲明的措辭平淡。英國、美國、澳洲、加拿大及新西蘭外長12月20日發聲明，指不但嚴重關切《港區國安法》產生的廣泛寒蟬效應，香港許多反對派政界人士仍被收押候審，其他人則流亡海外，又提及香港的社會發展，稱不支持政府方針的香港非政府組織、工會和人權組織被迫解散或離開，媒體自由亦日漸被收窄。