立法會選舉｜五眼聯盟國家外長聯名批評　稱侵蝕香港民主

改制後首場香港立法會選舉12月19日舉行及結束。英國、美國、澳洲、加拿大及新西蘭外長12月20日就此發聲明評論。



全文譯本內容如下：

我們—英國、澳洲、加拿大、新西蘭外長及美國國務卿—就香港立法會選舉結果，發表聯合聲明，對香港選舉制度的民主成分受到侵蝕表達嚴重關注。我們希望香港成功，然而損害香港權利、自由和高度自治的行為，正在破壞我們這個共同願望。



自回歸以來，不同政見的參選人在香港角逐有競爭的選舉。昨天的選舉逆轉了這一趨勢。今年年初所推出的香港選舉制度改革減少了直選議席，並建立了新的審查程序，嚴格限制了選民在選票上的選擇。這些變化排拒有意義的政治反對聲音。與此同時，香港許多反對派政界人士—包括備受關注的「國安法47人案」中大部分被告—仍被收押候審，其他人則流亡海外。



我們亦繼續就《港區國安法》產生的廣泛寒蟬效應，以及其對言論自由和集會自由的日益限制，表達嚴重關注，這些都正為整個公民社會帶來影響。不支持政府方針的非政府組織、工會和人權組織被迫解散或離開，媒體自由亦日漸被收窄。



保護不同和平觀點的表達空間，是確保香港穩定繁榮的最有效途徑。我們敦促中國根據其國際義務採取行動，尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由。

