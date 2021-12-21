中國外交部：立陶宛試圖耍花招是完全打錯算盤

針對中國與立陶宛的外交關係，中國外交部12月21日再次予以表態，發言人趙立堅表示「我們正告立陶宛，試圖耍花招、推卸責任、混淆視聽，甚至對中方進行政治訛詐，這完全打錯了算盤。」



中國外交部發言人趙立堅表示「中立關係已經降為代辦級的情況下，中方要求立陶宛駐華外交機構重新申辦外交人員和行政技術人員身份證件，這是中方做好駐華使團服務與管理的正常程序，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立陶宛外交人員在華正常履職和生活。同時中方根據《維也納外交關係公約》保障所有在華外交機構的安全及合法權利，保障包括立陶宛在內的各國駐華外交機構正常開展工作。立陶宛在事先沒有通知中方的情況下，突然安排所有駐華外交人員不辭而別，隨後卻四處散布不實言論，自編自導了一出鬧劇。中方對此表示遺憾，並堅決反對。」

趙立堅強調，「我們正告立陶宛，試圖耍花招、推卸責任、混淆視聽，甚至對中方進行政治訛詐，這完全打錯了算盤。立陶宛唯一的出路只能是老老實實糾正錯誤，停止損害中方國家主權和領土完整，回到奉行一個中國原則的正確道路上來。」

立陶宛允許台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」之名設立代表處後，立陶宛與中國的雙邊緊張局勢升級。