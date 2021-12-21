新政府高舉「人權外交」　捷克恐變成下一個立陶宛

捷克新任外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）稱，恢復捷克的名聲和地位是他擔任外長的首要目標，未來他將推動人權外交，並檢討捷克與中俄之間的關係。未來，捷克新政府很可能與美國保持一致，抵制北京冬奧。而在台灣問題上，利帕夫斯基的親台和對華鷹派立場，則預示着未來中捷關係可能面臨變局，捷克很可能變成下一個立陶宛。



最近，由五黨聯合組閣的捷克新政府宣誓就職。根據五黨黨魁簽署的聯合執政協議，由總理費亞拉（Petr Fiala）領導的新政府打算扭轉左派總統齊曼（Milos Zeman）和前總理巴比斯（Andrej Babis）親中俄、反美、反歐盟統合深化的路線，強化與美國和德國的關係，重拾捷克前總統哈維爾（Václav Havel）以人權價值為導向的外交政策，帶領捷克重新轉向西方。

有政治分析人士認為，費亞拉戰勝前總理巴比斯是捷克政治的分水嶺，標誌着捷克共產主義時代的完全結束。1989年爆發的天鵝絨革命（Velvet Revolution）是捷克政治轉型的開始。此後，捷克社會分為後共產主義者和西方民主人士兩大派，前者通常年齡較大，而後者往往更年輕，受教育程度更高。但隨着人口結構的變化，在最近的選舉中捷克共產黨的支持率沒有超過5%門檻，已經失去了捷克議會中的席次。

捷克新任外長利帕夫斯基在記者會上表示，恢復捷克的名聲和地位是他擔任外長的首要目標，未來他將推動人權外交，並檢討捷克與中俄之間的關係。

利帕夫斯基稱，捷克近期與中俄交往時放棄了一些原則，而當前捷克與俄國的關係是無用的。此外，他還打算推動《全球馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act）在捷克的相關工作。該法源於美國，旨在對侵犯人權的外國人實施凍結財產、拒絕入境、禁止交易等制裁。

現年36歲的利帕夫斯基來自年輕政治人物為主力、立場中間偏左的海盜黨，他在擔任捷克眾議院外委會副主席時，曾是對華政策跨國議會聯盟（IPAC）成員，IPAC以對中國立場強硬聞名。

利帕夫斯基對中國大陸一直持敵對立場，而對台灣卻很友好。今年10月，利帕夫斯基與到訪捷克的台灣外交部長吳釗燮共進了晚餐。他還曾稱台灣是捷克重要的經濟夥伴，比中國大陸要「多好幾倍」。利帕夫斯基主張捷克要外交抵制北京冬奧。去年夏天，捷克核電站準備建造反應堆時，利帕夫斯基也是主張將中俄排除在競標之列的人士之一。此外，曾多次批評中國大陸，展現友台立場的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也是海盜黨黨員。

未來，捷克費亞拉新政府很可能與美國保持一致，抵制北京冬奧。而在台灣問題上，去年8月底至9月初，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）曾高調訪問台灣，似乎預示着捷克政府對台政策的變化。而利帕夫斯基的親台和對華鷹派立場，則預示着未來中捷關係可能面臨變局，捷克很可能變成下一個立陶宛。

11月18日，立陶宛不顧中方抗議，允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」。台灣代表處在維爾紐斯成立數天後，中國降格了同立陶宛的外交級別，將其駐華大使館降為代辦處。最近，中國和立陶宛的關係繼續惡化，立陶宛已經召駐華臨時代辦回國述職，19名立陶宛外交人員及家屬已離開北京，曾經的立陶宛駐華大使館已經人去樓空。