新冠肺炎｜諾瓦瓦克斯疫苗獲批　世衛第10款可供緊急使用產品

世界衛生組織（WHO）今天批准美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的Nuvaxovid疫苗，列為世衛緊急使用清單（EUL）上第10支新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。



歐盟委員會（European Commission）12月20日接納歐洲藥品管理局（EMA）建議，批准向18歲或以上人士接種Nuvaxovid，為歐盟批准使用的第5款疫苗。

圖為2021年4月20日，鏡頭下位於荷蘭阿姆斯特丹的歐洲藥品管理局。荷蘭阿姆斯特是歐洲藥品管理局駐地。（AP）

世衛緊急使用清單上的其他9款COVID-19疫苗，包括17日獲得批准的Covovax疫苗，這是諾瓦瓦克斯公司許可印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的另一版疫苗。

清單上的疫苗還包括復必泰疫苗（美國輝瑞Pfizer及德國生物新技術公司BioNTech聯合研發）、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）、阿斯利康（AstraZeneca，共2支，歐洲版和印度版各算1支）、印度的Covaxin，以及中國的國藥和科興。

图为2020年11月30日，镜头下美国药厂诺瓦瓦克斯设于马利兰州总部外的标志牌。（Reuters）

根據兩項分別在英國和美墨共針對逾4.5萬人的大型臨床試驗結果，Nuvaxovid預防有症狀病例的有效性約達90%。

在另一份文件中，世衛的免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation）建議，Nuvaxovid可開放給18歲以上民眾使用，2劑間隔3到4週。