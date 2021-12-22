土耳其里拉暴跌　歐洲遊客「掃貨大軍」湧至　商戶卻難展歡顏

土耳其里拉坐上「瘋狂過山車」之際，歐洲多國國民湧入土耳其「掃貨」。



據《華爾街日報》報道，土耳其里拉在本周一（20日）開盤後繼續暴跌，貶值一度超過10%，美元兑里拉一度站上18。同時，土耳其基準股指周一（繼17日之後）再次兩度觸發熔斷，土耳其伊斯坦堡100指數一度跌8%，最終收跌1.4%。

從今年9月開始，土耳其總統埃爾多安令央行連續降息，下調基本利率，本以為能遏制劇烈通貨膨脹，卻事與願違。每次降息後，里拉都出現暴跌。當日里拉暴跌時，埃爾多安緊急宣佈「救市」政策，止住了金融市場「決堤」之勢。內閣會議之後，埃爾多安宣佈一項金融替代方案，還承諾政府會採取大幅提高個人養老金補貼等措施。原本重挫的里拉對美元匯率大幅反彈，創下史上單日最大漲幅。

即便如此，今年以來，土耳其里拉對美元已貶值已超66%。

不過歐洲多國的購物者們已經出動。綜合法國24電視台、《希臘記者報》20日報道，希臘、保加利亞等國國民湧入土耳其邊境城市埃迪爾內市（Edirne）瘋狂購物，甚至購入房產。

埃迪爾內是土耳其歷史名城，曾經的奧斯曼帝國首都之一。如今，這裏迎來保加利亞等巴爾幹國家的消費者，他們中的一些人，本身就來自歐洲最窮的國家。

「對我們來說，這場危機是好的，但土耳其人很不幸，」從保加利亞楊博爾市包大巴帶人來購物的導遊米爾切娃說。這位49歲的老人在談到2008年全球金融危機時說，「10、12年前，我們可能也處於類似的情況……這非常艱難。」

但由於里拉大幅貶值，土耳其的商户並不開心。

購物中心「埃迪爾內市場」的經營者比倫特·賴索格魯（Bulent Reisoglu）表示，自從貨幣貶值危機爆發以來，每周來購物的消費者人數已經從5萬人激增至15萬人，「外國購物者的數量增加了4到5倍」。

然而，商家收益越來越少，因為多掙的錢也趕不上里拉的崩潰。

有商家說，「我們的供應商每周都會向我們發來新的價目表。所有的原材料都來自國外，歐洲、中國等等，從去年開始，原材料價格漲了一倍。」

「本地人買不了這些東西，」一名似乎是國外來的購物者說，「對普通人來說這很不好。」

一名土耳其記者、專欄作家發布了一組「排隊」對比圖。一邊是保加利亞人湧入土耳其的商場「掃貨」。伊斯坦堡和其他土耳其城市也出現這樣的情況；另一邊，許多土耳其本地人只能通過該市的麪包補貼計劃「公共麪包」（Istanbul Halk Ekmek）以較低的價格排隊購買食物。

20日，埃爾多安在宣布新經濟政策的同時，繼續為低利率辯護。「當然，我們知道價格上漲對人們日常生活的影響。我們當然意識到里拉波動及其對價格的影響造成的不穩定，」埃爾多安說，「但我們會抵制這些。」

埃爾多安大聲宣布，這種模式「沒有回頭路」（there is no backing down）。