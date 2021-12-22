中國出土超罕見！保存完好6600萬年前恐龍胚胎化石　姿勢前所未見

科學家宣布發現6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。



《衛報》報道，這塊化石是在中國南部的贛州市發現的，該恐龍屬於一種無牙的獸腳亞目、或稱偷蛋龍。伯明翰大學研究員在《iScience》雜誌上表示「這是有史以來發現的最好的恐龍胚胎之一」。

姿勢從未在恐龍中見過 專家稱「最美麗的化石之一」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這隻恐龍胚胎的頭位於身體下方、腳置於兩側且背部捲曲，這種姿勢以往並未在恐龍中見過，但與現代鳥類相似。研究員指出「未能折疊的胚胎因孵化失敗而死亡的機率更高，這表明現代鳥類首先進化並起源於恐龍祖先」。

恐龍胚胎折疊身體的方法可能更接近現代的鱷魚的情況，而是採取坐姿、頭部彎曲在胸部直到孵化。研究人員認為，該胚胎約處於7200萬到6600萬年前之間，很可能是一場突如其來的泥石流掩埋了蛋，保護它免受侵害。

研究小組成員也在聲明中讚嘆「這個蛋內的恐龍胚胎是我見過的最美麗的化石之一」，該團隊希望使用先進的掃描技術對其進行更詳細研究，包括對其包括頭骨在內的完整骨骼進行成像。

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